¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÍèÇ¯1·î¤ÎÈ¯Â­1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢³ÕÎ½¤ä¹â´±¤é¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À­¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£À¯¸¢Æâ¤Î´ÑÂ¬¤È¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ä¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ê¤É¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£