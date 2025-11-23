°®¼ê¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡Êº¸¡Ë¤È¥É¥ê¥¹¥³¥ëÊÆÎ¦·³Ä¹´±¡á20Æü¡¢¥­¡¼¥¦¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜÄó¶¡¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï23Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÑÊ©ÆÈ°Ë¤â»²²Ã¡£ÏÂÊ¿°Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶Ë¤á¤ÆÉÔÍø¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë½¤Àµ¤òµá¤á¤ë¹½¤¨¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÏÂÊ¿°Æ¤¬ºÇ½ª°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¸ò¾Ä¤Ë´Þ