ＫＥＹＴＯＬＩＴの岩粼大昇（２３）が来年３月１日に開幕するミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（２４日まで、東京・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）で主演を務めることが２２日、分かった。原作映画がヨーロッパを中心に高い評価を得ている作品で、フランスのチョコレート工場を舞台に、繊細でシャイな男女の恋を描いたロマンチック・コメディー。岩粼は、人とのコミュニケーションが苦手