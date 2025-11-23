XJAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡Ö¥Ø¥°¥é°äÀ×¡×¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í½é¤Ç¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖXºÐ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¡×¤È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¿ôÀéËÜ¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ëÃæ¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ô¥¢¥Î¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ö¹È¡×¤ò