STARTO ENTERTAINMENT所属グループKEY TO LITの岩〓大昇（23）が、ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（26年3月1日から、東京建物Brillia HALL）に主演することが22日、分かった。シャイな男女の恋を描くロマンチック・コメディー。ヒロインを女優の吉柳咲良（21）が務める。岩〓と吉柳、歌唱力に定評のある若手コンビがタッグを組む。近年、岩〓はミュージカル作品でも活躍し、昨年の主演作「ニュージーズ」での好演が