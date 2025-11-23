ジュニアの５人組・ＫＥＹＴＯＬＩＴ（キテレツ）の岩粼大昇（２３）が来年３月から東京・豊島区の「東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ」で上演されるミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」で主演を務めることが２２日、分かった。同作は、２０１０年のベルギー・フランス合作映画が原作で、繊細でシャイな男女の恋を描く。チョコレート工場を経営する内向的なジャン・ルネを演じる岩粼は「日本初演