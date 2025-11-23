¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 0-2(Á°È¾0-0)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¯]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(63Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(69Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¦]¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì(50Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹(77Ê¬)[¥¯]¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò(4Ê¬)¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(59Ê¬)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(66Ê¬)´Ñ½°:29,976¿Í