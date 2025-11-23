[11.22 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè13Àá](¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥ì¥Ê)¢¨26:45³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]ÀèÈ¯GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ëDF 3 ¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥¨¥¤DF 15 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹DF 37 ¥è¥·¥×¡¦¥·¥å¥¿¥íDF 41 ¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥ë¥À¡¼¥¹MF 6 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¥Ø¡¼¥ëMF 8 ¥±¥Í¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼MF 10 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥ÕMF 11 ¥ß¥«¡¦¥´¥É¥ÄMF 17 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥óFW 25 ¥Ü¥¦¥È¡¦¥Ù¥°¥Û¥ë¥¹¥È¹µ¤¨GK 1 ¥Ó¥Æ¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥åGK 52 P.