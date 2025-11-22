Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è±©º¬ÌÚ¤Î²Ö²°¡Ö¥Þ¥ë¥¿¡Êmalta¡Ë¡×Æâ¤Ë¡¢Æ±Å¹¤ÎÄêµÙÆü¡Ê·î¡¦²ÐÍË¡Ë¤Î¤ß±Ä¶È¤¹¤ëÆÉ½ñ¼¼¡ÖÝôÆÉ¡Ê¤â¤¯¤É¤¯¡Ë¡×¤¬11·î24Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Ç¯Æâ¤Ï¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯Ç¯»Ï¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÝôÆÉ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÎÐ¤ä²Ö¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÇÀÅ¤«¤ËÆÉ½ñ¤È¸þ¤­¹ç¤¨¤ëÆÉ½ñ¼¼¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»×¤¤¤ä¿®Ç°¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤ò¡ÈËÜ¡É¤«¤éÆÀ¤Æ¤­¤¿¤È¤¤