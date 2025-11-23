¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè12Àá ¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:00¤Ë¥â¥ê¥Ë¥åー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥é¥ë¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï³ùÅÄ ÂçÃÏ¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥¨¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¡ÊFW¡Ë¤é¤¬