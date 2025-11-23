¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè15Àá ¥µ¥ó¥¸¥í¥ïー¥º¤È¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:00¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥Þ¥ê¥¢¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥µ¥ó¥¸¥í¥ïー¥º¤Ï¥«¥ß¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥Úー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥¢¥­¥ó¥Ú¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥Ì¥´¥¦¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥À¥ó¡¦¥Ç