¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè11Àá ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î22Æü23:30¤Ë¥Õ¥©¥¤¥È¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ê¥ó¥¬ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Û¥ó¥¶¥¯¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¡ÊMF¡Ë¤é¤¬