Ãæ¹ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¡×¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï21Æü¡¢¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤ÆÉðÎÏ²ðÆþ¤ÎÌî¿´¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¸øÁ³¤ÈÃæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤»