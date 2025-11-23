ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¸á¸å¡¢Æ±¸©Â­Íø»Ô¤Î²ð¸îÏ·¿ÍÊ¡»ã»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢Á÷·Þ¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î85ºÐ½÷À­¤¬»àË´¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£