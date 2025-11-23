½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¶¥µ»´ÑÀï¤Î¤¿¤á°ËÆ¦ÂçÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï22Æü°ËÆ¦ÂçÅç¤ËÁ¥¤ÇÅþÃå¤·¡¢2013Ç¯¤ËÅÚº½ºÒ³²¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ëºî¤é¤ì¤¿¸ø±à¤òË¬¤ìµ¾À·¼Ô¤é¤Î°ÖÎîÈê¤ËÇÒÎé¡¢¶¡²Ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¤½¤Î¸åÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¶¥µ»¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÃÏ¿Þ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ë»þ´Ö¤ò¶¥¤¦