ÆÊÌÚ¸©·ÙÆá¿Ü±ö¸¶½ð¤Ï22Æü¡¢Æ±¸©Æá¿ÜÄ®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÃËÀ­¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó1Ç¯Á°¤Þ¤ÇÃËÀ­¤Ë¸Û¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÃËÀ­¤«¤éÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£