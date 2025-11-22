[11.22 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨23:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥ÎDF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼DF 20 ¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥ÕDF 44 ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥ÁMF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«MF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥ºMF 42 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ëMF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥ÁFW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¹µ¤¨GK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó¥Ã¥ÒDF 3 ¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§DF 21