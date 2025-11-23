¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬?µÕÅ¾·à?¤ÇÄºÅÀ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ£³°ÌÈ¯¿Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£²£²Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÏËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤Ç£³¡¦£¶£°ÅÀ¤Î½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ê£Ç£Ï£Å¡Ë¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤È¡¢£²ËÜÌÜ¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¡£