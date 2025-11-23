¡Ú¥ä¥Þ¥Ï ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û 11·îÂè5½µ È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó500±ß ¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò11·îÂè5½µ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£ ¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£ËÜÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆ°ºî¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½