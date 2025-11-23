¡Ú¥Ù¥ì¥ó¶¦Æ±¡ÛCOP30¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤¬¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹ç°ÕÊ¸½ñ°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎÈï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖÅ¬±þ¡×¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤¹¤ëÅØÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤Ø¤Î»ñ¶â¶¡µë¤Î²ÃÂ®¤òÂ¥¤·¤¿¡£