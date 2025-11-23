1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯11·î23Æü¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤Çµð¿Í¡¦²¦Äç¼£Áª¼ê¤Î°úÂà¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Î»ÍÊý¤Ë°ìÎé¤·¤¿¸å¡¢¡Ö868ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê°úÂà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍºÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¡¢²¦Áª¼ê¤é¤·¤¤Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¡£