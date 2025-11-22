２１日、崇陽渓で放流された稚魚。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山11月22日】中国福建省武夷山市農業農村局は21日、閩江（びんこう）上流の崇陽渓で水生生物の放流活動を実施した。放流された稚魚はハクレン48万8334匹、コクレン16万5642匹、倒刺䰾（コイの一種）77万匹だった。２１日、崇陽渓で稚魚を放流する武夷山市農業農村局の職員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２１日、崇陽渓で放流された稚