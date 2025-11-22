¡Ú¥Ù¥ì¥ó¶¦Æ±¡ÛCOP30¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¹ç°ÕÊ¸½ñ°Æ¤Ë¤Ï¡¢ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤ä¡¢Ã¦µÑ¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¹©ÄøÉ½ºî¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Êµ­½Ò¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£