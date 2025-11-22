¡Ú¥Ù¥ì¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤ÎµÄÄ¹¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï22Æü¡¢µ¤²¹¾å¾º¤ò»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤é1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¥Ñ¥ê¶¨Äê¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÐºö¤Î²ÃÂ®¤òÂ¥¤¹¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ç°ÕÊ¸½ñ°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£