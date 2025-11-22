ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë?¶â¸À?¤ò¼ø¤±¤¿¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍ­Æ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î¡Ö¡Ø²¶¤¿¤ÁÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¡×¡Ö²¶¤È¤«»ä¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¡¢¤Ç¤­¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦?¶â¸À?¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿£Ó£Í£Á£Ð²ò