¡Ú¿·²Ú¼Ò¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯11·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¡Ê¤ê¡¦¤­¤ç¤¦¡Ë¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤Ï22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡ËÂè1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢G20¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò·ø»ý¤·¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÈ¯¸À¸¢¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¸øÀµ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝ·ÐºÑ¡¦ËÇ°×Ãá½ø¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£