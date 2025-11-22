22ÆüÁáÄ«¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ27ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤Î¤È¤Ó¿¦¡¦´äÅÄÂÙÃÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È´äÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢22Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¾¾ºå»Ô¾åÀîÄ®¤Ç¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤Æ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê6