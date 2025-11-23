Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¡á22Æü¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ç±éÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Í³ËÇ°×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÊÆ¹ñÂè°ì¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Íû»á¤Ï¡¢°ì¹ñ¼çµÁ¤äÊÝ¸î¼çµÁ¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÏÂç¤­¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£