¾¾ÅçÁï¡ßÇò½§¿×W¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¡£ËÜÆü11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æ±ºî¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø°¤µ×ÄÅ¤ÎÌ´¤È²¶¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Î¸åÊÔ¡Ö½¤¶È¤Î¿È¡×¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø°¤µ×ÄÅ¤ÎÌ´¤È²¶¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤ÎÃöËó¼þÅÎ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢ÃöËó±é¤¸¤ë°¤µ×ÄÅ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡È¤â¤¦1¤Ä¤ÎÊª¸ì¡É¤¬Å¸³«¡£ÃÏ¾åÇÈËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤­¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°¤µ×ÄÅ¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤µ¤é