ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼±éµ»¤¹¤ë¸°»³Í¥¿¿¡á¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕºÇ½ªÆü¤Ï22Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¤¬¥Õ¥ê¡¼1°Ì¤Î¹ç·×270.45ÅÀ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Âè4Àï¤ËÂ³¤¯GP2Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡£»³ËÜÁð