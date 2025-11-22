¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤Ï22Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬GP2Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£