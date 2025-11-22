¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ò½ä¤ëÂç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÎ®°è¤Ç¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤òÅçÅÄ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌÏ·¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡ÖÂç°æÀî¤Î¿å¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÀâÌÀ¡ÄJRÅì³¤¤¬ÅçÅÄ»Ô¤Ç2²óÌÜ¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ=ÀÅ²¬ 11·î21Æü¤«¤éÅçÅÄ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£ JRÅì³¤¤¬Âç°æÀîÎ®°è¤Ç¤Î½»Ì±¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤Î¤Ï2025Ç¯¤Î½Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ Á°²ó¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤ä¼Á