3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥Î¥º¥ë¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÆÎ©ÂÎÊª¤òÂ¤·Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Ç¡¢¥Î¥º¥ë¤ÎÆâ·Â¤¬ºÙ¤¤¤Û¤ÉÀºÌ©¤Ê¹½Â¤Êª¤òÀ½Â¤¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢²ã¤Î¸ý´ï¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÍÑ¤Î¶ËºÙ¥Î¥º¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.adw9953https://doi.org/10.1126/sciadv.adw9953Mosquito proboscis repurposed as ultra-precise 3D printer nozzlehttps://www.newscientist.com/article/24611