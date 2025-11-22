Image: Amazon ¤³¤³¤ÏÊÄÅ¹´ÖºÝ¤ÎÁ¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¡©¤ª¤«¤·¤¤¡¢ËÍ¤ÏAmazon¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«·Ö¤Î¸÷¤Î¸¸Ä°¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£¤À¤Ã¤Æ´ã¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎAnker¤Î¥Ý¥¿ÅÅ¡ÖSolix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¡£50¡óOFF¤È¤«¡¢Åê¤²Çä¤ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡Ä¡£ Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼ 2048Wh À¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»