Á°´Ú¹ñ¡¦µ¯°¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÎÃæÂ¼Éð»Ö»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥Î¥¸¡×¤ÎÂçÃ«¥Î¥ÖÉ§¡Ê53¡Ë¤ò¾·¤¤¤ÆYouTube¡ÖÃæÂ¼Éð»Ö¤Î39¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°ìÁá¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Íèµ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ãÃæÂ¼»á¤ÎÍ½ÁÛ¡ä¡Ê1¡Ëºå¿À¡Ê2¡ËÃæÆü¡Ê3¡Ë¹­Åç¡Ê4¡Ëµð¿Í¡Ê5¡ËDeNA¡Ê6¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡ãÂçÃ«¤ÎÍ½ÁÛ¡ä¡Ê1¡Ëºå¿À¡Ê2¡ËÃæÆü¡Ê3¡ËDeNA¡Ê4¡Ë¹­Åç¡Ê5¡Ëµð¿Í¡Ê6¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È