¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025ÆüËÜ25¡½23¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¥È¥Ó¥ê¥·¡ËÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±11°Ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ò25¡½23¡ÊÁ°È¾16¡½6¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢25Ç¯¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡¢12°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë27Ç¯WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Þ¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì¹ñ¤È¤Ï1¥«¹ñ¤È¤·¤«Æ±