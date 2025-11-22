WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢´î¤Ö´Ý»³´õ¡ÊÃæ±û¡Ë¡á¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë²Æ¤Î½÷²¦¤¬WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×³«ËëÀï¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£´Ý»³´õ¤Ï2²ó¤È¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Èôµ÷Î¥´¹»»¤Ç2°Ì¤Ë14¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£½é¾¡Íø¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤ÈÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇËþÌÌ¤Ë¾Ð¤ß¤ò¹­¤²¤¿¡£²Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àª