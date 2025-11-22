２０日、合同パトロールを行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／劉丕禄）【新華社広州11月22日】中国海軍の艦艇「広元」「阿壩」が19、20両日、ベトナム海軍の艦艇2隻と編隊を組み、中越第39回北部湾合同パトロールを行った。パトロールは両軍の協定と年間計画に基づき実施されている。２０日、編隊行動演習を行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／李正嵩）２０日、共同捜索救助訓練で観測を行う中国側将兵。（