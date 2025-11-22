¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï22Æü¡¢DFº£°æÆáÀ¸(28)¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£°æ¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤«¤é¹âÃÎ¤ØÉüµ¢²ÃÆþ¡£º£µ¨J3¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¸½ºß18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È¡üDFº£°æÆáÀ¸(¤¤¤Þ¤¤¡¦¤Ê¤¤¤­)¢£À¸Ç¯·îÆü1997Ç¯5·î27Æü(28ºÐ)¢£½Ð¿ÈÃÏÀéÍÕ¸©¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å180cm/74kg¢£·ÐÎòFC KOUZAKI-¿ÀºêÃæ-Åìµþ³Ø´Û¹â-Âó¿£Âç-Îë¼¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¥º-¹âÃÎ-»³