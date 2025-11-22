¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¿·²Ú¼ÒÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ç±éÀâ¤·¡¢¼«Í³ËÇ°×¤äÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î·ø»ý¤òÁÊ¤¨¤¿¡£