¢¡£×ÇÕ¥¹¥­¡¼¡Ê£²£±Æü¡Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç³«Ëë¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎÂè£±Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡Ê£²£·¡Ë¡áËÌÌî·úÀß¡á¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡Ë¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡á¡¢°ËÆ£Í­´õ¡Ê£³£±¡Ë¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡á¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡á¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¡¢¹ç·×£±£°£³£´¡¦£°ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÆ±¼ïÌÜÀ©ÇÆ¤Ï¡¢£±£³Ç¯£±£²·î°ÊÍè£±£²µ¨¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¡£¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤¬£²°Ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£