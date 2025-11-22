¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬21ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Á¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£¡Á¡×¡Ê²Ð¡Á¶âÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ»Ò¶¡1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2Ëü±ßµëÉÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¤Þ¤¿»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£1»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë2