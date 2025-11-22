¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡ÛNEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂåÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Kis-My-Ft2¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWS¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¾®»³·Ä°ìÏº¡¢²£Èø¾Ä¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤³¤ÎÆü¡¢¾®»³¤Ï¡Ö²£Èø¤Á¤ã¤óÆ±´ü¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂåÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò1ÈÖºÇ½é¤ËÅÁ