¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BACK-ON¤ÎKENJI03¤È¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ²ÎÉ±¡¢É×¡õ¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢KENJI03¤ÈÉ×ÉØ¤ÇDo As Infinity¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤³¤ÎÆü¡¢¸öÅÄ¤Ï¡ÖDo As Infinity ½éÆü¸ø±éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÃË½÷2¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Do As Infinity¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖDo As Infinity Billboard Liv