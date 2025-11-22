¡Ê¥Ï¡¼¥°Ãæ±û¼Ò¡ËÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÄÀÇìÍÎ¡Ê¤·¤ó¤Ï¤¯¤è¤¦¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ï21Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Í³¼çµÁÀ¯ÅÞ¤Î¹ñºÝÁÈ¿¥¡¢¼«Í³¼çµÁ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊLI¡Ë¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëË¡Î§Àï¤äÀ¤ÏÀÀï¤ÏÂæÏÑ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤âÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂæÏÑ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½Å·Ä»Ô¸ø°Â¶É¤ÏÀè·î¡¢¡Ö¹ñ²È¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤ëÈÈºá³èÆ°