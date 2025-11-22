¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀ®¸ù¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀôË¼Êæ»²±¡µÄ°÷¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦ÃÝÃæÊ¿Â¢»á¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁí³ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò¤ß¤ó¤Ê½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤ÎÌµÂÌ¤À¡É¤È¤«¡È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤·¤«¤·2900Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è