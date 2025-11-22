¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤Áª¼ê¤Îº×Åµ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂç²ñ¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¡£Âç²ñ7ÆüÌÜ¤â¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦¾å¤Ç¤¹¡£ÃË»Ò1500m¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëã·Æ£¾çÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ËÜÌ¿¤Î5000m¤Ç¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ã·Æ£Áª¼ê¤Ï¾å°Ì8°Ì¤Þ¤Ç¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¡¢¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Ç¤Ï¸åÊý½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢5000m¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤ò¹Í¤¨¤¿ã·