£²£±Æü¡¢¥µ¥¤¥É¥Õ»á¡Ê±¦¡Ë¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹²¦µ£»á¡£¡Ê¥¿¥·¥±¥ó¥È¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍûÇ¤¼¢¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¿¥·¥±¥ó¥È11·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î²¦µ£¡Ê¤ª¤¦¡¦¤­¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡¦³°¸òÉôÄ¹¤Ï21Æü¡¢¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥¿¥·¥±¥ó¥È¤ÇÆ±¹ñ¤Î¥µ¥¤¥É¥Õ³°Áê¤ÈÂè2²ó³°ÁêÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££²£±Æü¡¢¥µ¥¤¥É¥Õ»á¤È³°ÁêÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦²¦µ£»á¡£¡Ê¥¿¥·¥±¥ó¥È¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍûÇ¤¼¢¡Ë