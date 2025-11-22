¥ß¥¹ÅìÂç2023¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÄÃæÍµÍý¡Ê23¡Ë¤¬¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤ò22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº¸ÏÓ¤ò»°³Ñ¶Ò¤Ç¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£·Ð°Þ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀµ­¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÀÞ¤ì¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤âÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¡×¡ÖÁá¤¯¼£¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£