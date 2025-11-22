[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ì¾ÍÀ¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎACL2¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤Ç¤­¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤È¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì